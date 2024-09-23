Huawei moda ve yaratıcılığı harmanlayan yenilikçi ürünlerini tanıttı

HUAWEI WATCH GT 5 SERİSİ: MODAYA ÖNCÜLÜK EDİYOR

HUAWEI WATCH GT 5 Serisi, daha hızlı, daha doğru ve daha kapsamlı sonuçlar üreten yükseltilmiş bir sensör ve geliştirilmiş algoritmalarla birlikte gelen entegre bir sağlık ve fitness izleme özelliği olan HUAWEI TruSense Sistemini sunan ilk Huawei akıllı saatleri arasında yer alıyor.

Farklı Keskin Kenarlı Tasarıma sahip olan ve Pro veya Standart sürümleri bulunan HUAWEI WATCH GT 5 serisi, havacılık sınıfı titanyum alaşımı ve nanokristal seramikten yapılan Pro sürümü ile giyilebilir teknolojilerde modaya öncülük edecek şekilde tasarlandı ve daha yüksek dayanıklılık ile uzun süreli kullanım deneyimini kullanıcılarına sunuyor.

Yeni akıllı saat ayrıca profesyonel seviyede spor özelliklerini de beraberinde getiriyor. Golfçüler ve dalgıçlar için HUAWEI WATCH GT 5 Pro, 15.000'den fazla küresel golf sahası haritası içeren Golf Sahası modunun yanı sıra Serbest Dalış modunu da ekleyerek spor aktiviteleri için daha kapsamlı bir bilek üstü takip cihazı sunuyor. HUAWEI WATCH GT 5 Pro, patika koşuları için navigasyon fonksiyonu desteği ve 10 metrelik kontur haritası gibi profesyonel özellikler de sunuyor.

Akıllı saat, HUAWEI WATCH GT 5 46mm ve GT 5 Pro 46mm'de 14 güne kadar, HUAWEI WATCH GT 5 41mm ve GT 5 Pro 42mm'de ise 7 güne kadar kullanım ile olağanüstü pil ömrü sunuyor.

Lansmanda tanıtılan GT 5 serisi saatler Türkiye'de de ön satışa sunuldu:

https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-gt5-pro/buy/?skucode=80900114010007102

HUAWEI WATCH D 2: MEDİKAL SERTİFİKALI DÜNYANIN İLK AMBULATUVAR KAN BASINCI İZLEME ÖZELLİKLİ AKILLI SAATİ

HUAWEI WATCH D2'nin lansmanı, NMPA ve MDR tarafından onaylanan dünyanın ilk bilek tabanlı, Ambulatuvar (hareket halinde) kan basıncı izleme (ABPM) cihazı olarak çığır açan bir yenilik getirdi. Bu, Huawei'nin "Health Forward" iddiasını somutlaştıran giyilebilir teknolojide önemli bir adımdır.

Saat, 24 saat doğru kan basıncı ölçümü sağlıyor ve daha hızlı ve daha doğru sonuçlar için HUAWEI TruSense Sistemine sahip.

Kan basıncı teknolojisi açısından Huawei, Uluslararası Hipertansiyon Derneği Başkanı Profesör Gregory Stergiou ve Çin Hipertansiyon Ligi Başkanı Profesör Wang Jiguang gibi küresel hipertansiyon uzmanlarıyla uzun vadeli bir ortaklığa sahip olarak dokuz yılı aşkın bir süredir yenilikler yapıyor.

HUAWEI WATCH D2, ultra dar mekanik hava yastığı ve 1,82 inç geniş ekranı ile hafif ve ince bir tasarıma sahiptir. Geleneksel üst kol elektronik kan basıncı monitörlerinin sadece 1/5 genişliğinde ve 1/25 hacmindedir, bu da nerede olursanız olun kan basıncı ölçümü yapmayı kolaylaştırır.

Buna ek olarak, kullanıcılar tek bir dokunuşla 9 adede kadar vücut göstergesini ölçebilir ve bir Sağlığa Genel Bakış raporu oluşturabilir.

HUAWEI WATCH ULTİMATE GREEN EDİTİON: YENİ NESİL MACERALAR

Geçen yıl piyasaya sürülen HUAWEI WATCH Ultimate, yeni Gelişmiş Golf Sahası özellikleri ve geliştirilmiş Keşif Modu ile birlikte, akıllı saatlerde paradigma değiştiren teknolojileri ve birinci sınıf işçiliği birleştirerek maceraperestler için "Yeni Nesil Macera" ruhunu somutlaştıran yeni bir yeşil renk sunuyor.

Yeni Green Edition, estetiğe uygun güzel bir beyaz-yeşil renk ikilisi sunmak için daha karmaşık bir üretim süreci gerektiren özel bir çift renkli nano-teknoloji seramik çerçeve getiriyor.

Yepyeni gelişmiş Golf Sahası Modu, oyun mesafesi, atış mesafesi, AI Caddie ve daha fazlası dahil olmak üzere meraklılar için hassas analizler ve bilgiler sunar. Yeni Expedition Route Import özelliği ise HUAWEI Health uygulaması ile entegre olarak kullanıcıların rotaları içe aktarmasına olanak tanıyor.

Huawei, "Light Up Your Rings" kampanyasının küresel devamı ile tüketicilerin sağlıklı yaşam tarzı ve egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Aktivite Halkaları ve Madalya Ödülleri sisteminden yararlanan kampanya, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan ilgi çekici bir deneyim sunuyor.

Buna ek olarak, Huawei'nin giyilebilir cihazları, en son sağlık teknolojisi yeniliklerini ve spor izleme özelliklerini daha da geniş bir kitleye erişilebilir kılmak için her zaman hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

HUAWEI MATEPAD PRO 12,2 İNÇ: GÜZELLİĞİN YARATILIŞI

En yeni amiral gemisi tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklanan en üst düzey kullanıcı deneyimini sunmak için tasarlandı.

Yenilikçi Tandem OLED PaperMatte Ekran ile donatılan HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç, otantik bir görüntüleme deneyimi için 2000nit'lik etkileyici bir maksimum parlaklık sunuyor. Gelişmiş anti-sparkle ve nano ölçekli parlama önleyici aşındırma teknolojileri, birinci sınıf, kağıt benzeri bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca 2'si 1 arada gizli kalem bölümüne sahip klavye ve şarj tasarımına sahip HUAWEI Glide Klavye ile birlikte geliyor.

Yaratıcılığa ilham vermek için tabletin GoPaint Uygulaması, çığır açan Splatter fırçaları ve Fluid fırçaları da dahil olmak üzere çok çeşitli dijital yaratıcı araçlar sunuyor. FangTian Painting Engine 2.0 ve8K ultra büyük tuvali destekleyerek sanatsal ifade için profesyonel düzeyde araçlar sağlıyor.

HUAWEI MATEPAD 12 X: STİL, YARATICILIK VE ÜRETKENLİKLE BULUŞUYOR

HUAWEI MatePad 12 X, genç nesil için tasarlanmış hafif bir amiral gemisi modelidir. Üretkenliği artırır, trend belirleyen kullanıcıların hayallerinin peşinden gitmelerine izin verirken keyifli bir deneyim sunar.

Yeni tablet, ışığa bağlı olarak renk değiştiren efektlere sahip metalik bir beyazla sonuçlanan yenilikçi Pırıltılı Sedefli Parlaklık özelliğine sahiptir. Entegre kesintisiz tasarıma sahip tamamen metal cihaz gövdesi, onu şık ve dayanıklı kılıyor. HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, görüntüleme, yazma ve dokunmada üstün kalite sunan ultra parlak PaperMatte Ekrana sahiptir, bu da onu okuma ve yaratıcı çalışmalar için ideal hale getiriyor.