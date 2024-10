Araştırma sonuçları şaşırttı! 3,26 milyar yıl önce Dünya'ya çarpan gök taşı meğer...

Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bilim insanları, Dünya'ya 3,26 milyar yıl önce çarpan gök taşlarının erken yaşam üzerindeki etkilerini incelemek adına Güney Afrika'daki mereor kalıntıları gözlemlendi.

Arştırmada, dinozor neslinin tükenmesine neden olan gök taşından "50 ila 200 kat daha büyük" S2 meteorunun yaklaşık 3,26 milyar yıl önce Dünya'ya çarptığı belirtildi.

Gök taşı çarpmasının Dünya'ya sadece yıkım getirmediği, aksine erken yaşamın gelişmesine yardımcı olduğuna dair kanıtların bulunduğu ifade edilen araştırmada, çarpmanın tsunamiye ve "kısmi okyanus buharlaşmasına" da neden olduğu aktarıldı.

Araştırmada, çarpma etkisinin çevreye fosfor yaydığı ve tsunaminin de demir açısından zengin derin suları yüzeye çıkardığı belirtilerek, bunun da Dünya'da yaşamı tetiklemiş olabileceği kaydedildi.

Araştırmanın baş yazarı Harvard Üniversitesinden Profesör Nadja Drabon, yaptığı açıklamada, gök taşı çarpmasının yaşam için "felaket" getirdiği düşüncesinin hakim olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmanın bu çarpmaların Dünya'da yaşamın gelişmesine de imkan tanıdığını gösterdiğini ifade etti.

Drabon, bulguların Dünya'ya çarpan gök taşlarının erken yaşamın gelişmesine neden olduğu fikrine katkıda bulunduğunu kaydederek, "Öyle görünüyor ki çarpışmadan sonraki yaşam, çiçek açmasına izin veren elverişli koşullarla karşılaştı." ifadesini kullandı.

Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.