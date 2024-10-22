Robot süpürge kullanırken bu hata yangına sebep oluyor! "İşiniz bittikten sonra..."

Eskilere nazaran yeni nesil cihazların akıllı sistemlerle donatıldığını dile getiren Kaçar, batarya teknolojilerinin de eskiye göre oldukça gelişmiş olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Kaçar, evlerdeki elektrik tesisatının kontrol ettirilmesinin yangın ve patlamalara karşın güvenlik açısından önemli olduğunu belirterek, "Kullanmış olduğumuz bataryaların orijinal olması lazım. Özellikle yeni nesil bataryalar dediğimiz lityum iyon/polimer gibi bataryaları kullanırsak patlama riskini azaltmış oluruz. Bir diğer önemli husus, orijinal şarj cihazlarını kullanmamız lazım. Kesik veya hasarlı olan adaptörler veya şarj cihazları varsa bunları da mümkün mertebe kullanmamamız tavsiye edilir." diye konuştu.

Şarj cihazlarının doğru konumlandırılması gerektiğini kaydeden Kaçar, şöyle devam etti:

"Özellikle şarj istasyonu olan cihazları kullanırken bunları ortam ısısından uzak tutmamız lazım. Güneş ışığına direkt maruz kalmaması gerekir veya ısı kaynaklarından bir miktar uzak olması lazım. Bir diğer önemli husus da havalandırma sisteminin düzgün olmasıdır. Yani etrafında hava alabilecek bir mesafeyi bırakmamız gerekir. Bunların yanında aldığımız cihazların belirli sertifikalara sahip olması gerekir. Bilinen markaların tercih edilmesini ve mümkün mertebe gece özellikle şarjda bırakmamayı tavsiye ediyoruz."

"İŞİMİZ BİTTİKTEN SONRA ŞARJDAN ÇEKMEMİZ EN GÜVENLİ YOLDUR"

Prof. Dr. Kaçar, gece cihazları şarjda bırakmanın riskli, iş bittikten sonra şarjı çekmenin en güvenilir yöntem olduğunu ifade ederek, akıllı sistemlerde aslında bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Yüzde 100 aşamasına geldikten sonra akıllı sistem batarya üretim sisteminin onu dengelediğine ve şarjı kestiğine dikkati çeken Kaçar, "Fakat bir süre sonra yüzde 99'lara düştüğü zaman yeniden şarj etmeye başlıyor. Aslında bunun cihaza bir zararı yok. Yangın çıkarma ihtimalini düşürüyor. Fakat olabilecek tüm tehlikeleri önlemek istiyorsak bence işimiz bittikten sonra şarjdan çekmemiz en güvenli yoldur." ifadelerini kullandı.