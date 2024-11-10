Mars su cennetinden nasıl çorak araziye dönüştü? Gerçek ortaya çıktı...

Jeolojik ve minerolojik kanıtlar, yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ın yüzeyinde nehirlerden göllere kadar geniş sıvı su kütleleri bulunduğunu gösteriyor. Bu dönem, 4.1 ila 3.7 milyar yıl önceye kadar süren Noachian ve 3.7 milyar yıl ile 3 milyar yıl arasındaki Hesperian olmak üzere iki jeolojik çağa yayılıyor.

Noachian, Mars'ın daha sıcak olduğu bir dönemi işaret ederken, sonlarına doğru gezegenin soğumaya başlaması ve atmosferinin uzaya kaybolması gerekiyordu. Ancak, Noachian'ın sonlarından Hesperian'a kadar uzanan nehir yatakları ve denizlere dair kanıtlar bulunmuştu. Bu da bilim insanlarını, Mars'ın bu dönemde nasıl ıslak kalabildiği konusunda kafa karıştırmıştı.

Şimdi ise Arizona'daki Planetary Science Institute'nden araştırmacı Peter Buhler, güney kutbuna yerleşen karbondioksit buzunun rolünü modelleyerek soruyu çözmüş olabilir. Buhler'in modeli, Mars'taki ana manzara özelliklerinin – en büyük gölden en büyük vadilere kadar – birbirini tutarlı bir şekilde açıklıyor. Bu model, yalnızca bugün gözlemlediğimiz bir sürece dayanıyor: Karbondioksitin atmosferden çökmesi.

Buhler, Mars'taki karbondioksit döngüsünü modellemekte uzman bir isim. Mars kışında, karbondioksit buzunun kutup bölgelerine yerleştiği biliniyor. Kuzey kutbunda bu katman inceyken, güney kutbunda kalıcı bir 26 fit (8 metre) kalınlığında karbondioksit buz tabakası bulunuyor. Bu süreç, Mars'ın eski sıcak ve ıslak dönemlerini anlamamıza yardımcı olabilir.