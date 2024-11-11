Bu canlı yaşlanmayı tersine çevirebiliyor! Bilim insanları şokta

Norveç Bergen Üniversitesi'nden bilim insanları, bir laboratuvar deneyinde taraklı denizanasının yaşlanmayı tersine çevirdiğini fark ettiler. Bir tankta, yetişkin bir taraklı denizanası olması gereken yerde, bir larval formda ctenophore türü bir örnek buldular. Bu tesadüfi buluş, bu türlerin geriye doğru yaşlanma yeteneğine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten ekipten Joan J. Soto-Angel, "Bunların yavaşça tipik bir cydippid larvasına dönüşmesini izlemek gerçekten büyüleyiciydi. Haftalar içinde sadece morfolojik özelliklerini şekillendirmekle kalmadılar, aynı zamanda cydippid larvasına özgü tamamen farklı bir beslenme davranışı da sergilediler" dedi.

Daha önce yapılan araştırmalar, taraklı denizanasının, 700 milyon yıl önce Dünya'da ilk kez ortaya çıkan hayvan türlerinden biri olabileceğini ve bu uzun yaşam süresinin, gelişimlerini geri çevirebilme yeteneklerine dayanıyor olabileceğini öne sürmüştü.

Çalışmanın ortak yazarı Paul Burkhardt ise, "Bu çok heyecan verici bir zaman dilimi. Bu büyüleyici buluş, birçok önemli keşfin kapısını açacak. Geriye dönüşümlü gelişimi tetikleyen moleküler mekanizmayı ortaya çıkarmak ve bu süreçte hayvanın sinir ağına ne olduğunu keşfetmek çok ilginç olacak" dedi.

Gelecekte, benzer bulguların insanlarda yaşlanma sürecini nasıl kontrol altına alabileceğimizi anlamamıza yardımcı olabileceği düşünülüyor. Soto-Angel, "Bu çalışma, erken hayvan gelişimi ve vücut planları anlayışımızı sorguluyor ve yaşam döngüsü esnekliği ve gençleşme üzerine yeni araştırma alanları açıyor. Zaman yolculuğu yapan bu 'makineyi' kullanan yeni bir tür keşfetmek, bu kapasitenin hayvanlar aleminin ne kadar yaygın olduğu hakkında çok ilginç sorular ortaya çıkarıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Soto-Angel ve ekibi, bu ilginç geri dönüşüm olayını yeniden yaratmaya çalışırken, aşırı stresin, taraklı denizanasının gençleşmesine neden olan tetikleyici faktör olduğunu belirlediler.