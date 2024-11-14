Silahlı robot köpekten hedefe tam isabet!

Gerçekleştiği başarılı atışlardan dolayı oldukça dikkat çeken 'Bars' hedeflere tam isabet yapıyor. Konu ile ilgili konuşan Quad Robotics kurucusu Uğur Coşkun, "İzmir'deki yarışma amacıyla kurulan mevcut parkurlarda atış testleri gerçekleştirmemiz sonrasında silah sistemimizin doğruluğunu uluslararası gözlemcilere kanıtlama fırsatı bulduk" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış̧ Alanı'nda devam ediyor.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 18 ülkeden 40 ekibin katıldığı organizasyonda, Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin kullanılmasıyla, Quad Robotics ve Savhatek işbirliğiyle geliştirilen silahlı robot köpek Bars, sahaya çıktı.

Bars, MPT-55 ve MPT-76 milli piyade tüfekleriyle 250-600 metre arasındaki mesafelerde yüksek doğrulukta atışlar gerçekleştirdi.

Elektro-optik hedef tespiti ve balistik hesaplama özellikleri sayesinde hedefe hızlıca angaje olarak isabetli atış yapabilen Bars, performansıyla ulusal ve uluslararası gözlemcilerin ilgisini çekti.

NOKTA ATIŞI BAŞARILI OLDU

Quad Robotics Kurucusu Uğur Coşkun, robotik silahlı sistemlerin ve robotik platformların gün geçtikçe geliştiğini ve kullanımının arttığını söyledi.

Robotik silah sistemlerinin savaş alanlarına sokulduğunu ve savaştığını ifade eden Coşkun, "Biz de ülkemizde şu anda bununla ilgili örnekleri hızlı şekilde dünyada edindiğimiz bilgilerle ve örneklere bakarak uygulamalarını yapmak için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda dünyayla eş zamanlı olarak 4 bacaklı robotların savaş alanına entegrasyonuyla ilgili bir kule sisteminin bir robota entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu sistemle 250 ve 600 metrede atışlar yaptık ve nokta atışı başarılı oldu." dedi.

Coşkun, robot köpek Bars'ın test sürecinin tamamlandığını ve gelecekte otonom bir arazi aracına entegre edilerek daha kapsamlı bir sistem olarak geliştirilmesini planlandıklarını dile getirdi.

Robot köpeğin Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına göre şekilleneceğine, alanında kendine geniş yer bulacağına inandıklarını anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Bars üzerindeki silah kulesi sayesinde bir insana göre yüksek doğrulukta atışlar yapılabiliyor, bu da sahada güçlü bir caydırıcılık sağlıyor. İzmir'deki yarışma amacıyla kurulan mevcut parkurlarda atış testleri gerçekleştirmemiz sonrasında silah sistemimizin doğruluğunu uluslararası gözlemcilere kanıtlama fırsatı bulduk. Bu ortamda silah sistemimizin performansını hem yurt içi hem de yurt dışından gelen uzmanlara sergilemekten memnuniyet duyuyoruz."