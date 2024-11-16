Ay'da gizemli keşif! Tam 2 milyar yaşındaki...

Bilim insanları, Ay'ın uzak yüzünden alınan örneklerdeki volkanik kayaların 2.8 milyar yıl öncesine tarihlendiğini açıkladı. Bu bulgu, Ay'ın bu bölgesinde o dönemde volkanik faaliyetlerin aktif olduğunu gösteriyor.

Daha önce NASA'nın Apollo ve Rusya'nın Luna programlarından elde edilen örnekler, Ay'ın yakın yüzünde 3 milyar yıl öncesine kadar volkanik aktivitenin devam ettiğini ortaya koymuştu. Çin'in Chang'e-5 göreviyle 2020 yılında Ay'ın yakın yüzünden toplanan örneklerin ise 2 milyar yıl yaşında olduğu belirlenmişti.

Chang'e-6 örnekleri, daha önceki Apollo örneklerinde tespit edilen radyoaktif elementlerin izlerini taşımıyor. Bu durum, Ay'ın magmalarının nasıl ve neden oluştuğu sorusunu gündeme getiriyor. Araştırmacılar ayrıca, Ay'ın yakın ve uzak yüzleri arasındaki jeolojik farklılıkların hala çözülememiş bir gizem olduğunu belirtiyor.

Bu çalışma, Ay'ın uzak yüzünün tarihine ışık tutarken, Çin'in uluslararası bilimsel iş birliklerine kapı araladığı da ifade ediliyor. Çin Ulusal Uzay Ajansı, yabancı araştırmacıların iki yıl içinde örnekleri incelemek için başvurabileceğini duyurdu.