Yanlış ağaç dikimi küresel ısınmayı tetikliyor!

Danimarka Aarhus Üniversitesi'nden başyazar Dr. Jeppe Kristensen, Arktik ve sub-Arktik ekosistemlerin iklim değişikliğiyle mücadele için ağaçlandırmaya uygun olmadığını vurguladı. Kristensen, "Arktik toprakları, yeryüzündeki tüm bitkilerden daha fazla karbon depoluyor. Ancak bu topraklar, tarım, ormancılık veya ağaç köklerinin girişiyle kolayca bozulabilir. Ayrıca bahar ve yaz aylarında karla kaplı yüzeylerin yerini alacak koyu renkli ağaçlar, daha fazla güneş ışığını emerek ısınmayı artırabilir," dedi.

Araştırmacılar, Arktik bölgelerdeki doğal rahatsızlıkların – yangınlar ve kuraklık gibi – ağaçlandırmayı daha riskli hale getirdiğini ifade etti. Bu tür bölgelerde ağaçların kısa sürede ölme ihtimali yüksek ve bu, depolanan karbonun atmosfere geri salınmasına neden olabilir.

Kristensen, iklim değişikliğiyle mücadelede daha bütüncül yaklaşımlar gerektiğini belirtti ve yerel toplulukların katkısıyla büyük otobur hayvan popülasyonlarını desteklemenin daha etkili bir çözüm olabileceğini savundu. Caribou gibi hayvanların tundrayı açık tutarak permafrostun erimesini önlediği ve soğutucu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır.

Araştırmacılar, biyolojik çeşitlilik ve yerel toplulukların geçim kaynaklarının, iklim çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olması gerektiğinin altını çiziyor.