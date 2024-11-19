Bilimin yeni mucizesi: Kırık kemikleri "kanla" onaracaklar!

Çalışmayı yöneten Prof. Alvaro Mata, bu yöntemi "biyokooperatif bir yaklaşım" olarak tanımlayarak, "Doğal iyileşme süreçlerini taklit etmek yerine onlarla iş birliği yapmayı amaçlıyoruz" dedi. Araştırma, doğal iyileşme sürecini destekleyen ve hızlandıran biyomalzemelerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Eczacılık ve kimya mühendisliği fakültelerinden bir ekip, iyileşme sürecinde vücudun kullandığı temel mekanizmaları yönlendiren peptit molekülleriyle hastanın kanını birleştirerek, doku yenilenmesini artıran canlı materyaller oluşturdu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Cosimo Ligorio, "Hastaların kanını yüksek oranda rejeneratif implantlara dönüştürmenin bu kadar kolay ve güvenli olması oldukça heyecan verici. Kan, pratikte ücretsiz ve kolayca elde edilebilen bir kaynak. Amacımız, klinik ortamlarda hızla kullanılabilecek bir araç seti oluşturmak" diye konuştu.

Bu yeni yöntemle, sentetik peptitler hastadan alınan kanla birleştirilerek doğal kan pıhtısının (rejeneratif hematom) özelliklerini hem taklit eden hem de geliştiren bir malzeme üretildi. Bu malzeme, 3D yazıcıyla basılabiliyor ve vücudun doğal iyileşme işlevlerini koruyor.

Ekip, bu yöntemle hayvan modellerinde kırık kemikleri başarılı bir şekilde onardı. Ancak uzmanlar, yöntemin insanlar üzerinde uygulanabilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmanın sonuçları Advanced Materials dergisinde yayımlandı.