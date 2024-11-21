Bu fareler araba sürebiliyor! Bilim insanlarının bile inanamadığı deney sonuçları...

Fareler yalnızca sürüşü öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreci büyük bir heyecanla benimsedi. Öyle ki, arabaları görünce tıpkı yürüyüşe çıkmayı sabırsızlıkla bekleyen evcil hayvanlar gibi kafeslerinde sevinçle zıpladılar.

Araştırma, farelerin sadece ödül olan mısır gevreği halkalarını almak için değil, aynı zamanda sürüşün kendisinden de keyif aldığını ortaya koydu. Hatta bazı fareler, ödüllerine daha uzun bir sürüşle ulaşmayı tercih etti. Bu da sürüş sürecinin beynin bilişsel işlevlerini olumlu yönde etkilediğini gösterdi.

Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video

Lambert, deneyin sadece hayvanların öğrenme yetilerini değil, aynı zamanda çevresel etkiler ve stres üzerinde de anlamlı sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Farelerin, ödül için bekleme sürecinden de keyif almaları, insanlara önemli bir ders sunuyor: Bekleyişin ve sürecin tadını çıkarmak, ödül kadar değerli olabilir.

Lambert, bu bulguların, beynin sağlığı için planlama, sabır ve olayların sırasından keyif almanın önemine işaret ettiğini vurguladı. Fareler, insanlara anı yaşamanın ve sürecin tadını çıkarmanın kıymetini öğretmiş olabilir.