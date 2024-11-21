Einstein bir kez daha haklı çıktı! Şimdiye kadarki en kesin sonuç: "Evren genişlerken..."

Bu bulgular, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu olduğu düşünülen "karanlık enerji" üzerine yıllarca süren bir çalışmanın parçası. Bilim insanları, Arizona'daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi'nde bulunan ve aynı anda 5.000 galaksinin ışığını yakalayabilen Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı'nı (DESI) kullanarak verileri topladı.

Einstein'ın teorisi, kütle ve enerjinin uzay-zamanı eğip bükerek hareketi etkilediğini öne sürüyordu. DESI gözlemleri, evrenin kozmik yapısının genişleme tarihini inceledi. Bu yapı, galaksi kümeleri ve süperkümelerin bir "kozmik ağ" oluşturduğu, devasa boşluklarla dolu bir düzeni tanımlıyor. Bulgular, yerçekiminin Einstein'ın öngördüğü gibi davrandığını ortaya koydu.

DESI bilim insanları, karanlık enerjinin durağan değil, zamanla değişen dinamik bir güç olabileceğini de keşfetti. Araştırmaya göre, karanlık enerji zayıflıyor ve bu durum, evrenin genişleme hızının gelecekte değişebileceğini işaret ediyor.

Bu önemli çalışma, 900'den fazla araştırmacının katılımıyla yürütüldü ve arXiv platformunda yayımlandı.