Karanlık enerjiyle ilgili şoke eden gerçek!

Durham Üniversitesi'nden Daniele Sorini ve ekibinin çalışması, evrendeki karanlık enerjinin gücünün yıldız oluşumunu ne ölçüde kolaylaştırdığını modelledi. Karanlık enerji, evrenin genişlemesini hızlandıran gizemli bir güç olarak bilinir.

Araştırmaya göre, yıldız oluşumunun en verimli olduğu evrenler, bizim evrenimizdekinden on kat daha düşük bir karanlık enerji yoğunluğuna sahip. Bu tür evrenlerde genişleme daha yavaş olduğundan madde daha yoğun bölgelerde birikiyor ve bu da daha fazla yıldız oluşumuna olanak tanıyor.

Ancak, çoklu evren teorisi bağlamında ele alındığında, daha güçlü karanlık enerjiye sahip evrenlerin daha yaygın olduğu ve yaşamın yine de bu evrenlerde ortaya çıkabileceği belirtildi. Sorini, bu durumun, yıldız oluşumunun verimliliği düşük olsa bile güçlü karanlık enerjiye sahip evrenlerin daha fazla sayıda olmasıyla açıklanabileceğini söyledi.