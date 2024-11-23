Dünyanın "en ince spagettisi" üretildi: "Gözle görülemiyor"

Bu buluş, tıp alanında önemli uygulamalara zemin hazırlayabilir. Örneğin, nanolif nişastalar yara bantlarında kullanılarak nemin geçişine izin verirken bakterileri engelleyebilir.

Araştırmacılar, enerji yoğun bir işlem olan saf nişasta rafine etmek yerine, doğrudan marketten alınan unla çalışmayı tercih etti. Nişasta nanolifleri, "elektrospinning" adı verilen bir yöntemle üretildi. Bu süreçte, elektrik yükü sayesinde un ve sıvı karışımı, metal bir kalıptan geçirilerek nanometre ölçeğinde liflere dönüştürüldü. Aslında bu, geleneksel spagetti yapımındaki ekstrüzyon işlemine benziyor, ancak çok daha küçük bir ölçekte gerçekleştiriliyor.

Araştırmanın eş yazarı Prof. Gareth Williams, bu teknolojinin mutfak dünyasında bir devrim yaratmasını beklemiyor. "Maalesef, yemek olarak kullanılamaz; suya atıldığında bir saniyeden kısa sürede pişerdi," diyor. Ancak, sürdürülebilir nanolif üretimi için önemli bir adım olduğu kesin.