Mars'ta 4.45 milyar yıllık kanıt! Meğer su kaynağı...

Araştırma ekibi, 4.45 milyar yıllık bir zirkon tanesini inceledi. Bu mineral, ünlü Mars meteoriti NWA7034'te (Black Beauty) bulundu. İncelemeler sonucunda, su açısından zengin sıvılara dair jeokimyasal izler tespit edildi.

Curtin Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Okulu'ndan Dr. Aaron Cavosie, bu keşfin Mars'taki eski hidrotermal sistemleri ve gezegenin yaşanabilirlik potansiyelini anlamada yeni bir pencere açtığını belirtti. "Hidrotermal sistemler Dünya'da yaşamın gelişiminde kritik bir role sahipti. Araştırmamız, Mars'ta da suyun, yani yaşanabilir ortamlar için kilit bir bileşenin, çok erken dönemlerde mevcut olduğunu gösteriyor" dedi.

Nano ölçekli görüntüleme ve spektroskopi kullanılarak, zirkonda demir, alüminyum, itriyum ve sodyum gibi elementler belirlendi. Bu elementlerin, zirkonun oluştuğu dönemde suyun varlığıyla ilişkili olduğu ifade edildi.

Araştırma, suyun Mars'ın kabuğunda 4.1 milyar yıl öncesine kadar uzanan Pre-Noachian döneminde mevcut olduğunu gösteriyor. Bulgular, Science Advances dergisinde yayımlandı.