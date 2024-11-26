Dünya'nın ekseni 80 santimetre kaydı! Bizi bekleyen tehlike ne?

Yeraltı suları ağırlıklı olarak içme, tarım ve hayvancılık için kullanılıyor. Özellikle Hindistan ve ABD'de artan nüfus ve iklim değişikliği bu talebi ciddi şekilde artırdı. Yağış düzenlerinin değişmesi, kuraklıkların artması ve sulama ihtiyacının yükselmesi, iklim değişikliğinin su talebini büyüten etkileri arasında.

Yeraltı suyu, toprağa sızan yağmurun kayalarda birikmesiyle oluşur ve genellikle yüzeyden binlerce metre derinlikteki akiferlerde depolanır. Ancak, bu kaynakların aşırı kullanımı, suyun denizlere karışarak gezegenin kütle dağılımını değiştirmesine yol açıyor.

Bu durum, Dünya'nın dönme ekseninde her yıl 4.3 santimetrelik kaymalara neden oldu. Bilim insanlarına göre, bu değişim mevsimleri veya gün uzunluğunu kayda değer biçimde etkilemiyor. Ancak yeraltı suyunun aşırı tüketimi, 18 yıllık süreçte deniz seviyesini 0.6 santimetre yükseltti.

Artan su tüketimi ve buzulların erimesiyle deniz seviyelerindeki bu yükseliş, özellikle alçak bölgelerdeki topluluklar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.