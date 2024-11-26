Dünya'nın ikinci minik ayı Dünya'yı terk ediyor!

Bilim insanları, bu asteroidin aslında Ay yüzeyinden kopmuş büyük bir kaya olabileceğini düşünüyor. Ay'a çarpan başka bir göktaşı, bu kaya parçasını yüzeyden fırlatmış olabilir. Şu anda Dünya'dan yaklaşık 3.2 milyon kilometre uzaklıkta olan 2024 PT5, gezegenimizin yerçekimi tarafından tam olarak yakalanamadı. Ancak Ocak ayında 1.8 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak ve ardından Güneş'in yerçekimi etkisiyle hızla uzaklaşacak.

Asteroit, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve uzakta olduğu için sadece güçlü teleskoplarla gözlemlenebiliyor. İlk olarak Ağustos ayında, Hawaii Üniversitesi'ne ait Güney Afrika'daki bir teleskopla tespit edilen 2024 PT5, NASA tarafından derin uzay ağı aracılığıyla izleniyor.

NASA'nın değerlendirmelerine göre, bu asteroid doğal bir kökene sahip. NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi'nden Josh Handal, "2024 PT5'in hareketi Dünya ile büyük benzerlik gösteriyor. Analizler, bunun Ay'dan fırlayan büyük bir kaya parçası olabileceğini işaret ediyor" dedi.

Son iki aydır Dünya'nın çevresinde at nalı şeklinde bir yörüngede ilerleyen mini ay, Ocak ayında hızını iki kat artırarak yolculuğuna devam edecek. NASA, bu sırada asteroidi Kaliforniya'daki Goldstone radar anteniyle izlemeyi sürdürecek.