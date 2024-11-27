Güneş Gözcüsü Aditya-L1, felaketleri önleyebilir mi?

CME'ler, Güneş'in dış katmanından fırlayan devasa enerji patlamalarıdır. Prof. R. Ramesh'e göre, bu kütleler trilyon kilogram ağırlığa ulaşabilir ve saniyede 3.000 km hızla hareket edebilir. Dünya'ya doğru yönelirlerse, iletişim uydularına zarar verebilir, elektrik şebekelerini devre dışı bırakabilir ve manyetik alanı etkileyebilirler.

Velc'in gözlemlediği CME, Dünya'yı etkilemeden yön değiştirerek Güneş'in arkasına yöneldi. Ancak geçmişte Quebec'te 1989'da yaşanan elektrik kesintileri ve 2015'te Avrupa'daki hava trafiği aksaklıkları gibi olaylar, CME'lerin ciddi etkilerini gösteriyor.

Aditya-L1, Güneş'i sürekli gözlemleyerek olası tehditleri önceden tespit etmeyi hedefliyor. Bu, uydu ve şebekelerin korunması için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hindistan, bu görevle NASA, ESA ve Çin gibi uzay ajanslarının yer aldığı seçkin bir gruba katıldı.