Dünya mikropları uzayı kolonize ediyor! Bakın nasıl...

İngiltere Imperial College London'dan Dr. Matthew Genge liderliğindeki ekip, örnek üzerinde filamentli mikroorganizmalar tespit etti. Çalışmalar, bu mikropların asteroit yüzeyinde değil, örneğin Dünya atmosferine maruz kalmasının ardından ortaya çıktığını gösterdi. Araştırma, Bacillus türü bakterilerin kayada çoğaldığını işaret ediyor.

Elde edilen bulgular, Dünya'daki mikroorganizmaların dayanıklılığını ve hızlı kolonizasyon yeteneklerini ortaya koyarken, uzay görevlerinin gezegenlere olası biyolojik bulaşma riskine de dikkat çekiyor. Araştırma sonuçları Meteoritics & Planetary Science dergisinde yayımlandı.