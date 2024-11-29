Dünya mikropları uzayı kolonize ediyor! Bakın nasıl...
Bilim insanları, Ryugu asteroitinden getirilen bir örneğin, Dünya’ya ulaştıktan sonra Dünya kökenli mikroorganizmalarla kolonize olduğunu keşfetti. Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından 2014'te fırlatılan Hayabusa2 uzay aracı, 2018’de Ryugu'ya ulaştı ve yüzeyinden bir örnek aldı. Bu örnek 6 Aralık 2020'de Dünya’ya getirildi.
İngiltere Imperial College London'dan Dr. Matthew Genge liderliğindeki ekip, örnek üzerinde filamentli mikroorganizmalar tespit etti. Çalışmalar, bu mikropların asteroit yüzeyinde değil, örneğin Dünya atmosferine maruz kalmasının ardından ortaya çıktığını gösterdi. Araştırma, Bacillus türü bakterilerin kayada çoğaldığını işaret ediyor.
Elde edilen bulgular, Dünya'daki mikroorganizmaların dayanıklılığını ve hızlı kolonizasyon yeteneklerini ortaya koyarken, uzay görevlerinin gezegenlere olası biyolojik bulaşma riskine de dikkat çekiyor. Araştırma sonuçları Meteoritics & Planetary Science dergisinde yayımlandı.