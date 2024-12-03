Ay yüzündeki keşif şoke etti! İnsanlığın bir sonraki yuvası olabilir mi?

Araştırmacılar, LRO'nun Mini-RF (Miniature Radio-Frequency) aracıyla 2010 yılında toplanan radar verilerini analiz ederek Mare Tranquillitatis bölgesinde bir çukurun tabanından 60 metre derinliğe kadar uzanan bir mağara tespit etti. Bu çukur, Ay'a yapılan ilk insan inişinden yaklaşık 370 kilometre kuzeydoğuda yer alıyor. Mağaranın tam boyutu bilinmemekle birlikte, kilometrelerce uzanabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları, Ay'da tıpkı Dünya'da olduğu gibi lav akıntılarından oluşan tüp benzeri mağaraların varlığını uzun süredir düşünüyor. Bu tür mağaralar, yüzeydeki lav soğuyarak katılaşırken altında erimiş lavın akmaya devam etmesiyle oluşuyor. Eğer bu tüplerin tavanı çökerse, bir çukur açılarak mağaranın girişini ortaya çıkarıyor.

Bu tür mağaraların, astronotlar için doğal barınaklar olarak kullanılabileceği ve gelecekteki insanlı Ay görevlerine önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. NASA, bu tür keşifleri Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak için değerlendirecek.