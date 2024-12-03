Bilim insanlarından 2027;'de felakete hazır olun uyarısı!

Nature Communications dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, Arktik "buzsuz" olarak tanımlandığında buz miktarı 1 milyon kilometrekarenin altına düşmüş olacak. 2023'te, buz miktarının bir gün içinde 1.65 milyon kilometrekareye kadar düştüğü tespit edildi. Bu, 1979-1992 ortalamasına kıyasla ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

Bilim insanları, buzların tamamen erimesinin küresel iklim sistemine ve Arktik ekosistemine ciddi etkileri olabileceği konusunda endişeli. Artan sera gazı emisyonları ve hızla yükselen sıcaklıklar nedeniyle bu sürecin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Modeller, 1.5 derece sıcaklık artışı sınırını aşan bir dünyada buzsuz bir Arktik'in kesinleştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, küresel ısınmayı sınırlamak için acil önlemler alınmazsa Arktik'in büyük bölümünün mavi okyanusa dönüşeceği konusunda uyarıyor. Ancak düşük emisyon senaryolarında bile, buzsuz bir günün yaşanması olasılığının tamamen ortadan kalkmadığı vurgulanıyor.