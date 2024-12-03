Evrenin tarihini yeniden yazacak süpernova keşfi!

2023ufx, kırmızı dev bir yıldızın çekirdek çökmesi sonucu oluştu ve yakınlardaki bir cüce galaksinin dış bölgelerinde meydana geldi. Hem süpernova hem de ev sahibi galaksisi son derece düşük metal içeriğine sahip, yani hidrojen ve helyum dışındaki ağır elementler neredeyse yok.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Michael Tucker, bu tür düşük metal içeriğine sahip süpernovaların, evrenin başlangıcındaki yıldız patlamalarının çevresini nasıl etkilediğini anlamak için bir model sunduğunu belirtti. Tucker, "Galaksilerin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamak istiyorsanız, ilk yıldızların çevresini nasıl şekillendirdiğini bilmelisiniz" dedi.

James Webb Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji araçlar sayesinde, uzak ve metal açısından fakir galaksileri gözlemlemek artık daha kolay. Araştırmacılar, 2023ufx'in kısa süren parlaklık evresi ve hızlı dönen metal-fakir yıldız özellikleriyle erken evrendeki süpernovalara ışık tuttuğunu ifade etti.

Çalışma, Astrophysical Journal'da yayımlandı.