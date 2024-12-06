Güneş Sistemi'ne yeni bir gezegen mi katılıyor? Bilim insanlarından şaşırtıcı açıklama!

Yeshiva Üniversitesi'nden Edward Belbruno ve Space Science Endeavours'dan James Green'in Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy dergisinde yayımladığı çalışma, "kalıcı zayıf yakalama" olgusunu ele alıyor. Araştırmaya göre, yıldızlararası bir nesne Güneş'in çekim kuvvetine girip sistemden kaçamayacak bir yörüngeye yerleşebilir.

Bu süreç, faz uzayı adı verilen matematiksel bir modelle açıklanıyor. Faz uzayı, bir nesnenin konum ve momentum bilgilerini içeren çok boyutlu bir sistemdir. Güneş Sistemi'nin faz uzayında bulunan zayıf ve kalıcı yakalama noktaları, bu nesnelerin sistemde uzun süreli veya sürekli kalmasını sağlayabilir.

Araştırmacılar, bu yakalama noktalarının Güneş'in çekim alanı içinde yaklaşık 3.81 ışık yılı uzaklıkta olduğunu belirtti. Özellikle galaksi merkezine doğru olan bölgelerde, ISO'ların veya başıboş gezegenlerin kalıcı olarak yakalanabileceği ifade edildi.

Bu tür bir nesne Güneş Sistemi'ne dahil olursa, diğer gezegenlerin yörüngelerinde potansiyel değişimlere yol açabilir. Araştırma, bu gibi olayların son derece nadir olduğunu vurgularken, Vera Rubin Gözlemevi gibi yeni gözlem araçlarının ISO'ların dağılımını ve Güneş Sistemi'ne olası etkilerini daha iyi anlamamızı sağlayabileceğini belirtiyor.