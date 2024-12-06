Samsung takvim uygulamasına şok değişiklik!

Bu güncelleme, Samsung Takvim uygulamasının simgesini daha kullanışlı hale getiriyor. Yeni sürümde, simge üzerinde tarihin yanı sıra gün de yer alıyor. Önceki sürümde sadece tarih gösteriliyordu. Bu güncelleme ile daha fazla bilgi sunulmuş oldu.

Eğer Galaxy S24 serisi telefonunuzda One UI 7.0 beta güncellemesini yüklediyseniz, şimdi Galaxy Store üzerinden Samsung Takvim uygulamasına gelen yeni güncellemeyi kontrol edebilirsiniz. Uygulamanın son sürümü 12.6.00.37 olarak yayınlandı.

Samsung, One UI 7.0 ile ayrıca, Galaxy Buds kontrolünü medya oynatıcı widget'ına ekleyerek ve dikey kaydırmalı uygulama çekmecesini tanıtarak birçok küçük iyileştirme yaptı.