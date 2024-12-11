Felaket geliyorum diyor! Bilim insanları sular altında kalacak şehirleri açıkladı

Bilim insanlarına göre, yalnızca Doğu Antarktika buz tabakası, küresel deniz seviyesini yaklaşık 50 metre yükseltecek kadar su içeriyor. Bu, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) en kötü senaryosunda tahmin ettiği 70 santimetrelik artıştan çok daha ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Bu farkın temel nedeni, "olumlu geri bildirim döngüleri" gibi karmaşık süreçlerin mevcut iklim modellerine tam olarak dahil edilememesi. Özellikle buz tabakalarının erime hızını artıran bu süreçler, deniz seviyesi projeksiyonlarında göz ardı ediliyor.

Bu durum, Avustralya gibi nüfusunun yarısı kıyıya yakın yaşayan ülkeler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Deniz seviyesi 50 metre yükselirse, Sydney, Melbourne ve Brisbane gibi şehirler sular altında kalacak veya kıyı erozyonu nedeniyle yaşanmaz hale gelecek.

Uzmanlar, hükümetlerin ve güvenlik kurumlarının iklim modellerinin ötesine geçerek bilim insanlarının değerlendirmeleriyle stratejik planlar yapmasının hayati olduğunu vurguluyor.