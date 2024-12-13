İnsanlığı tehdit eden bilimsel çalışma! Laboratuvar ortamında ürettiler...

Ayna bakteriler, DNA, RNA ve proteinlerin ters yapılı versiyonlarından oluşacak. Bu nedenle, doğal avcılar tarafından tespit edilemez ve bağışıklık sistemlerinden kaçabilir. Uzmanlara göre, bu tür bakteriler insan, hayvan ve bitki yaşamını tehdit edebilecek ve ekosistemlerde kontrolsüz yayılma riski taşıyabilecek.

Manchester Üniversitesi'nden Patrick Cai, bu bakterilerin bağışıklık savunmalarını aşarak ekosistemleri bozabileceğini vurgularken, Pittsburgh Üniversitesi'nden Vaughn Cooper, bu yaşam formlarının doğada evrimleşmediği için tüm biyolojik etkileşimlerin farklı veya işlevsiz olacağını belirtti.

Teknolojinin henüz teorik olduğu ve birkaç on yıl uzakta olduğu belirtilse de, bilim insanları erken güvenlik tartışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, ilgili teknolojilerin tıp alanında faydalı olabileceğini ancak güvenlik önlemlerinin şimdiden tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Araştırma kısıtlamaları çağrısı yapılmazken, bilimsel ilerlemenin sorumlu bir şekilde yönlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.