Karanlık enerjinin gizemi çözüldü mü? Meğer evren...

Araştırma, ışık eğrilerinin analiziyle, genişlemenin hızlanıyor gibi görünmesinin karanlık enerji değil, zaman ve mesafeyi nasıl ölçtüğümüzden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

"Timescape" modeli, galaksilerde yerçekiminin zamanı yavaşlatmasını hesaba katarak, boşluklardaki saatlerin daha hızlı işlediğini ve bu nedenle genişlemenin hızlanıyor gibi göründüğünü açıklıyor. Profesör David Wiltshire, karanlık enerjiyi açıklamak için bu modele gerek olmadığını belirterek, "Evrenin genişleme hızı, kinetik enerji varyasyonlarının bir yanılgısıdır," dedi.

Yeni verilere göre, bu model Hubble gerilimi gibi anomalilere çözüm sunabilir. ESA'nın Euclid uydusu ve gelecekteki teleskop gözlemleriyle, evrenin gerçek genişleme yapısı açıklığa kavuşabilir.