Avrupalıların genetik haritasında şaşırtan tespit!

Araştırmaya göre, MS 2. ve 4. yüzyıllar arasında yaşamış bir Roma askerinin – ya da gladyatörün – genetik yapısının %25'i İskandinav kökenliydi. Bu bulgu, İskandinavların Britanya'ya gelişiyle ilgili bilinen tarihsel sürece yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Araştırmacılar, Anglo-Saksonların gelişinden önce İskandinav genetik izlerinin bölgede mevcut olduğunu vurguladı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, 1.500'den fazla Avrupa genomu incelendi. Araştırmacılar, genetik açıdan benzer grupların analizini kolaylaştıran yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, son 30.000 yıl içinde ortaya çıkan genetik mutasyonlara odaklanarak, popülasyonlar arasındaki bağlantıları daha ayrıntılı inceleme imkânı sunuyor.

Araştırmada, MS 1. binyılda Avrupa'da iki dalga halinde gerçekleşen Germen göçleri ve MS 500-800 yılları arasında tersine bir göç hareketi olduğu keşfedildi. Bu süreç, Viking Çağı'ndaki İskandinav genetik çeşitliliğini önemli ölçüde etkiledi.

Çalışma, ayrıca Vikinglerin Britanya'daki mezarlarına gömülenlerin genetik yapısının Güney İskandinav kökenine işaret ettiğini de gösterdi. Bu tür araştırmaların yazılı tarihin ötesinde, göz ardı edilen toplulukların geçmişine ışık tutabileceği vurgulandı.