Karanlık enerji sadece bir illüzyon mu?

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden araştırmacılar, süpernova ışık eğrilerini inceleyerek evrenin genişlemesinin homojen olmadığını, aksine "daha engebeli" bir şekilde gerçekleştiğini belirledi. Timescape modeli, karanlık enerjiye gerek duymadan, genişlemenin hızlanıyormuş gibi görünmesinin, zaman ve mesafe kalibrasyonundaki farklılıklardan kaynaklandığını savunuyor.

Profesör David Wiltshire, evrendeki zamanın yerel yerçekimi etkileriyle farklı hızlarda aktığını, bu nedenle boşluklarda daha fazla genişleme meydana geldiğini ifade etti. Araştırma, karanlık enerjinin aslında kinetik enerji varyasyonlarının yanlış yorumlanması olabileceğini öne sürüyor.

2023'te fırlatılan Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid uydusu, bu modeli test etmek için kritik veriler sağlayacak. Yeni bulgular, karanlık enerji teorisini yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyor.

Kaynak: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society