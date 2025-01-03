Bağırsak mikrobiyomu ve kemik sağlığı arasındaki ilişki yeniden değerlendirildi

Bilim insanları, mikrobiyomsuz (steril) ve mikrobiyomla kolonize edilmiş CB6F1 farelerde kemik sağlığını karşılaştırdı. Sonuçlar, her iki grubun da benzer düzeyde kemik kaybı yaşadığını gösterdi. 21 aylık bir incelemede, trabeküler kemik hacmi ve kortikal kalınlıkta benzer düşüşler tespit edildi. Mikrobiyota nakilleri de kemik sağlığı üzerinde bir etki göstermedi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Xiaomeng You, "Bu bulgular, bağırsak mikrobiyomunun yaşa bağlı kemik kaybındaki rolüyle ilgili uzun süredir kabul gören inançları çürütüyor. Şimdi genetik, hormonal ve çevresel faktörlere odaklanarak yeni tedavi yolları keşfetmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalışma, mikrobiyomun sağlık üzerindeki genel etkisini kabul etmekle birlikte, kemik sağlığı üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu vurguluyor. Bu keşif, osteoporoz tedavilerine yönelik inovatif yaklaşımların geliştirilmesine kapı açabilir.