Zamanda yolculuk paradoksuna çözüm bulundu

Einstein'ın genel görelilik teorisine göre, uzay-zamanın bükülerek kapalı zaman benzeri eğriler oluşturabileceği öngörülüyor. Ancak bu döngüler, paradokslara neden oluyor. Termodinamiğin entropi yasası, geçmiş ve gelecek arasındaki farkı belirlerken, Gavassino'nun araştırması, kapalı zaman döngülerinde entropinin tersine dönebileceğini ortaya koydu.

Bu durum, bir zaman yolcusunun yaşlanmasının tersine dönebileceğini ve paradoksların ortadan kalkabileceğini ima ediyor. Gavassino, bu "tarihsel tutarlılık ilkesini" kuantum mekaniklerinden türettiğini belirtiyor.

Çalışma, zaman döngülerinin gerçek dünyada var olup olmadığını kesinleştirmese de, entropi ve termodinamiğin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.