Bu oyunları katalogda artık bulamayacaksınız!
PlayStation Plus Extra ve Premium servislerinden bazı oyunlar, Şubat 2025'te katalogdan kaldırılıyor. Sony, bu değişiklikler arasında The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Tales of Arise, Outriders, Scarlet Nexus ve Tales of serisinden dört oyunun bulunduğunu duyurdu.
Japonya ve Asya mağazalarından alınan bilgilere göre, bu oyunlar 21 Ocak itibarıyla diğer bölgelerde de kaldırılacak. Oyuncular, bu oyunlara erişimlerini sürdürebilmek için ayrı olarak satın almak zorunda kalacak. Sony, "Oynama Şansı" sekmesinin güncelleneceğini ve ilerleyen günlerde başka oyunların da bu listeye eklenebileceğini belirtti. Oyun severler, fırsatı kaçırmamak için güncellemeleri takip etmeli.
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