Bu oyunları katalogda artık bulamayacaksınız!

Japonya ve Asya mağazalarından alınan bilgilere göre, bu oyunlar 21 Ocak itibarıyla diğer bölgelerde de kaldırılacak. Oyuncular, bu oyunlara erişimlerini sürdürebilmek için ayrı olarak satın almak zorunda kalacak. Sony, "Oynama Şansı" sekmesinin güncelleneceğini ve ilerleyen günlerde başka oyunların da bu listeye eklenebileceğini belirtti. Oyun severler, fırsatı kaçırmamak için güncellemeleri takip etmeli.