Avrupa Uzay Ajansı'ndan korkutan göktaşı açıklaması: 7 yıl içinde Dünya'ya çarpabilir!

Şu an 27 milyon mil uzaklıkta olan asteroid, 22 Aralık 2032'de Dünya'nın yörüngesini geçecek. Ancak büyük ihtimalle yakın geçiş olacak ve asteroid, birkaç bin mil uzaklıktan geçecek. ESA'nın Uzay Misyonu Planlama Danışma Grubu, asteroidin son gözlemlerini tartışmak üzere gelecek hafta Viyana'da bir araya gelecek.

Çarpışma riski doğrulanırsa, Birleşmiş Milletler'e resmi öneriler sunulacak ve "uzay aracı tabanlı yanıt seçenekleri" üzerinde çalışmalar başlatılacak. Uzay bilimci Dr. Simeon Barber, erken tespit sistemlerinin genellikle çarpışma olasılığını fazla tahmin ettiğini belirterek, bu aşamada yolculuğun kesinliği konusunda belirsizlikler bulunduğunu vurguladı.