Köpek balıkları yüzlerce yıl kansere yakalanmadan nasıl yaşıyor? Sırrı çözüldü!

Kuzey Atlantik ve Arktik Okyanusu'nun derinliklerinde yaşayan Grönland köpek balığının yaklaşık 400 yıl yaşadığı biliniyor. 6 metreyi aşan uzunluğu ve 1400 kilograma ulaşan ağırlığıyla en büyük köpek balığı türlerinden biri olan bu canlının genetik yapısı, büyük genomu nedeniyle bugüne kadar detaylı incelenememişti.

Araştırmada, köpek balığının DNA hasarına karşı gelişmiş onarım mekanizmalarına sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca, bağışıklık sistemini düzenleyen NF-kB proteinini aktive eden genlerin diğer köpek balıklarına göre daha fazla kopyasına sahip olduğu belirlendi. Bu durum, Grönland köpek balığının kansere karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.

Çalışma ayrıca köpekbalığının derin denizlere uyum sağladığını da gösterdi. Gözlerinde bulunan rodopsin proteininin, mavi ışık dalga boylarını daha iyi işlemesine yardımcı olduğu tespit edildi. Bilim insanları, bu genetik özelliklerin insan ömrünü uzatmaya yönelik çalışmalara ışık tutabileceğini belirtiyor.