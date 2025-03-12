12 milyon yıl öncesine ışık tutuyor! Bakın nasıl keşfedildi...

Bilim insanları, fosilin bacak kemiğinde, nesli tükenmiş bir timsah türü olan Purussaurus'a ait diş izlerine rastladı. Bu bulgu, Tatacoa Çölü'nün geçmişte nehirlerle çevrili bir bölge olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ayrıca, bu kuşların, dev yer tembel hayvanları, zırhlı armadillo ve gliptodon gibi dev akrabalarıyla birlikte yaşamış olabileceği öne sürüldü.

Daha önce keşfedilen terör kuşlarına ait fosillerin boyutları 1 ile 3 metre arasında değişirken, bu yeni fosilin diğerlerinden yüzde 5 ila 20 daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu da, şimdiye kadar bulunan en büyük terör kuşu fosili olma ihtimalini artırıyor.

Araştırmanın sonuçları, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırarak "Papers in Palaeontology" dergisinde yayımlandı.