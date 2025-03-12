12 milyon yıl öncesine ışık tutuyor! Bakın nasıl keşfedildi...
Kolombiya'da yaklaşık 20 yıl önce bulunan "terör kuşu" fosili, 12 milyon yıl öncesine ait vahşi yaşam hakkında yeni bilgiler ortaya koydu. Tatacoa Çölü'nde keşfedilen bu fosil, bilim insanları tarafından üç boyutlu bir modelle incelendi ve 2023 yılına kadar terör kuşuna ait olduğu anlaşılmadı. Yapılan araştırmalar sonucunda, fosilin kara üzerinde koşmaya adapte olmuş ve avcı olduğu bilinen terör kuşunun sol alt bacak kemiğine ait olduğu belirlendi.
Bilim insanları, fosilin bacak kemiğinde, nesli tükenmiş bir timsah türü olan Purussaurus'a ait diş izlerine rastladı. Bu bulgu, Tatacoa Çölü'nün geçmişte nehirlerle çevrili bir bölge olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ayrıca, bu kuşların, dev yer tembel hayvanları, zırhlı armadillo ve gliptodon gibi dev akrabalarıyla birlikte yaşamış olabileceği öne sürüldü.
Daha önce keşfedilen terör kuşlarına ait fosillerin boyutları 1 ile 3 metre arasında değişirken, bu yeni fosilin diğerlerinden yüzde 5 ila 20 daha büyük olduğu belirtiliyor. Bu da, şimdiye kadar bulunan en büyük terör kuşu fosili olma ihtimalini artırıyor.
Araştırmanın sonuçları, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırarak "Papers in Palaeontology" dergisinde yayımlandı.
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