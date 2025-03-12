Evrenin bilinmezleri kendini göstermeye başladı: "Kırmızı Canavarlar"

JWST FRESCO programı içerisinde gerçekleştirilen araştırma uzay bilimi için önemli veriler elde etti. Kozmik tarihin ilk milyar yılı için ortaya konan verilerde güçlü emisyon çizgileri gösteren galaksilerin sistematik bir analizi yapılmış oldu. Galaksilerin uzaklıklarını doğru şekilde ölçmek, barındırdıkları yıldız miktarını belirlemek gibi önemli noktalara yol açan bu çalışmada üç galaksi barındırdığı yüksek yıldız ile dikkat çekti.

Bath Üniversitesi'nden Profesör Wuyts, "Bu kadar büyük üç galaksiyi bulmak, ilginç bir bilmecenin kapısını aralıyor. Normalde, gazın yıldızlara dönüşümünü sınırlandıran birçok süreç var; fakat bu Kırmızı Canavarlar bu engelleri hızlıca aşmış görünüyor," dedi.

Bu galaksilerin, o dönemdeki diğer galaksilere kıyasla neredeyse iki kat daha verimli yıldız oluşturdukları görüldü. JWST'nin ileri seviye spektroskopi özellikleri sayesinde, tozla kaplı olan bu Kırmızı Canavarlar detaylı bir şekilde gözlemlenebildi.

Çalışmanın baş yazarı ve UNIGE araştırmacısı Dr. Mengyuan Xiao, "Bu bulgular, erken evrendeki galaksi oluşumuna dair anlayışımızı yeniden şekillendiriyor," dedi. Fransa'daki CEA Paris-Saclay araştırma direktörü Dr. David Elbaz ise, bu galaksilerin toz nedeniyle optik olarak görünmez olduğuna dikkat çekerek, JWST'nin bu devasa galaksileri keşfetme gücüne vurgu yaptı.

Gelecekte, JWST ve ALMA teleskobu ile yapılacak gözlemler, erken evrendeki bu ultra-masif galaksilere dair daha fazla bilgi sağlayacak.