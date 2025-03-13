Bilim insanlarından "Süper Dünya" keşfi!

HD 20794 d, yıldızının etrafındaki turunu 647 günde tamamlıyor ve yaşanabilir bölge içinde bulunuyor. Bu, gezegende su bulunma ihtimalini artırıyor. Keşif, İspanya'daki Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü (IAC) ve La Laguna Üniversitesi (ULL) tarafından doğrulandı.

Bilim insanları, HD 20794 yıldızını 20 yıldır inceliyor ve daha önce iki farklı Süper Dünya tespit etmişti. Yeni keşif, Dünya benzeri gezegenlerin atmosferlerini daha detaylı inceleme fırsatı sunabilir. Çalışmanın bulguları Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı.