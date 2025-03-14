Uzaylı sinyali mi? Bilim insanları gizemli radyo sinyallerinin kaynağını belirledi

Araştırmacılar, bu sinyallerin bir kırmızı cüce ve bir beyaz cüce yıldızın birbirleriyle etkileşime girmesi sonucu oluştuğunu düşünüyor. İki yıldızın manyetik alanlarının çarpışması, her iki saatte bir radyo sinyalleri yaymalarına neden oluyor.

Daha önce bu tür uzun radyo darbelerinin yalnızca nötron yıldızlarıyla bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni çalışma, bu sinyallerin ikili yıldız sistemlerinden de gelebileceğini gösterdi.

Astrofizikçi Charles Kilpatrick, bu radyo darbelerinin Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) ile benzerlik gösterdiğini ancak sürelerinin daha uzun olduğunu belirtti. Kilpatrick, "Bazı astrofizikçiler, bu tür sinyallerin dönen cisimlerden kaynaklandığını düşünüyor. Artık bazı uzun periyotlu radyo sinyallerinin ikili yıldız sistemlerinden geldiğini biliyoruz," dedi.

Bu keşif, evrende radyo sinyali üreten gök cisimlerine dair önemli yeni bilgiler sağlıyor.