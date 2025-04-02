Bilim insanları şoke oldu: Kedilerde yeni bir renk keşfedildi!
Finlandiya'da keşfedilen ve "salmiak" (tuzlu meyan kökü) adı verilen yeni bir kedi rengi, bilim dünyasında heyecan yarattı. Siyah, beyaz ve gri tonlarındaki bu tüy rengi, tüylerin kökten siyah başlayıp uçlara doğru beyazlaşmasıyla oluşuyor. İlk kez 2007’de fark edilen bu renk, 2019’da genetik uzmanı Heidi Anderson liderliğindeki bir ekip tarafından araştırılmaya başlandı.
Uzmanlar başlangıçta bunun bilinen 'seyreltme' geninin farklı bir ifadesi olduğunu düşündü. Ancak yapılan genetik analizler sonucunda bu rengin, KIT geninin yakınındaki bir DNA parçasının eksik olmasıyla ortaya çıktığı belirlendi. Araştırmacılar, bu mutasyonun çekinik olduğunu, yani kedinin bu rengi gösterebilmesi için her iki ebeveynden de mutasyonu alması gerektiğini ortaya koydu.
Bilim insanları bu keşfin kedi genetiği anlayışını geliştirdiğini ve bu özel rengin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.
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