Bilim insanları şoke oldu: Kedilerde yeni bir renk keşfedildi!

Uzmanlar başlangıçta bunun bilinen 'seyreltme' geninin farklı bir ifadesi olduğunu düşündü. Ancak yapılan genetik analizler sonucunda bu rengin, KIT geninin yakınındaki bir DNA parçasının eksik olmasıyla ortaya çıktığı belirlendi. Araştırmacılar, bu mutasyonun çekinik olduğunu, yani kedinin bu rengi gösterebilmesi için her iki ebeveynden de mutasyonu alması gerektiğini ortaya koydu.

Bilim insanları bu keşfin kedi genetiği anlayışını geliştirdiğini ve bu özel rengin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.