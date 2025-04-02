Bilim insanlarını şoke eden meteor! 2 milyon yıldır hasarsız...

NASA Ames Araştırma Merkezi ve SETI Enstitüsü'nden Peter Jenniskens, 27 kilogramlık taşların toplandığını ve bunun 1969'daki Murchison düşüşünden bu yana en büyük olay olduğunu belirtti. Meteorun, 14.6 km/s hızla atmosfere girdiği ve 25 km yükseklikte büyük bir patlamayla parçalandığı tespit edildi.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden meteorit uzmanı Laurence Garvie, taşların bazılarının mavi iridesan bir yüzeye sahip olduğunu ve beklenenden daha sağlam yapıda olduklarını vurguladı. UC Berkeley'den Kees Welten ise meteorun iki milyon yıl önce büyük bir asteroitten koptuğunu ve o zamandan beri hasar görmeden Dünya'ya ulaştığını belirtti.

Bilim insanları, bu meteorun dış asteroit kuşağından geldiğini ve Güneş Sistemi'nin erken dönemine dair önemli ipuçları sunduğunu düşünüyor.