Yaşlı kadının kapı tutacağı olarak kullandığı "taş" hazine çıktı! Tam 1 milyon Euro değerinde...

Romanya'nın güneydoğusunda bir dere yatağında yaşlı bir kadın tarafından bulunan 3,5 kilogramlık taş parçası, yıllarca kapı tutacağı olarak kullanıldı. Ancak bu keşif, dünyanın en büyük kehribar parçalarından biri olarak değerlendirildi.

İspanyol gazetesi El País'in haberine göre, bu kehribarın değeri yaklaşık 1 milyon Euro (yaklaşık 1,1 milyon dolar). Kehribar, milyonlarca yıl öncesine ait ağaç reçinesinin fosilleşmesiyle oluşan değerli bir taş olarak biliniyor. Romanya'da özellikle Colti köyü ve çevresindeki Buzău Nehri kıyılarında kehribar çıkarılıyor. Burada bulunan ve rumanite olarak adlandırılan kehribar, kırmızımsı tonlarıyla ünlü.

Kehribarın bulunduğu ev, 1991'de yaşlı kadının vefatının ardından bir akrabasına geçti. Yeni ev sahibi, taşın değerli olabileceğini düşündü ve yetkililere danıştı. Kehribar, Krakow'daki Tarih Müzesi'nde incelendi ve 38 ila 70 milyon yıllık olduğu belirlendi. 2022'den beri Buzău İl Müzesi'nde sergilenen bu keşif, Romanya'nın ulusal hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor.