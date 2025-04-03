Yıldızların 'müzikal titreşimleri', evrenin tarihini çözmek için kullanılabilir mi?

Araştırmada, Kepler Uzay Teleskobu'nun K2 göreviyle elde edilen veriler kullanılarak, M67 yıldız kümesindeki devasa yıldızların titreşimleri incelendi. Bu küme, Güneş'e benzeyen kimyasal bileşime sahip yıldızlar içeriyor.

Çalışma, dev yıldızların dış katmanları, içlerinde önemli değişiklikler oluşturan derin hassas bölgelerine ulaştığında, yıldızların titreşim frekanslarının duraklama noktasına geldiğini gösterdi. Bu keşif, yıldızların iç yapısını daha hassas bir şekilde analiz etmemizi sağlayarak, yıldızların yaşını ve kimyasal bileşimini daha doğru bir şekilde belirlememize olanak tanıyor.

Bu yeni bulgular, galaksimizin tarihini daha iyi anlamamıza ve Güneş'imizin geleceği hakkında önemli ipuçları elde etmemize yardımcı olabilir. Yıldızlar, galaksimizin evrimini anlamada önemli birer fosil kayıttır.