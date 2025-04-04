Ay’dan 10 kat parlak olacak! Bilim insanları bu patlamayı bekliyor
Warwick Üniversitesi’nden astronomlar, Dünya’dan yalnızca 150 ışık yılı uzaklıkta, son derece nadir bir çift beyaz cüce yıldız sistemi keşfetti. Bu ikili, birbirine çok yakın bir yörüngede dönüyor ve yaklaşık 23 milyar yıl sonra bir Tip 1a süpernova olarak patlayacak.
Tip 1a süpernovalar, evrenin genişliğini ölçmede kullanılan "standart mumlar"dır. Bilim insanları uzun zamandır bu patlamaların, iki beyaz cücenin birleşmesiyle meydana geldiğini öne sürüyordu. Bugünkü keşif, bu teoriyi doğrudan doğrulayan ilk örnek oldu.
Keşfedilen sistemin toplam kütlesi Güneş'in 1.56 katı; bu, şimdiye dek gözlemlenen en yüksek kütleli çift beyaz cüce sistemi. İki yıldız, Güneş-Dünya mesafesinin sadece 1/60'ı kadar yakın ve birbirlerine madde aktarımı yapıyor.
Patlama anında, sistemin 4 aşamalı bir süpernova geçirerek tamamen yok olacağı öngörülüyor. Bu olay, gökyüzünde dolunaydan 10 kat daha parlak bir ışık saçacak. Araştırmanın sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.
ETİKETLER: