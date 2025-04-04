Ay’dan 10 kat parlak olacak! Bilim insanları bu patlamayı bekliyor

Tip 1a süpernovalar, evrenin genişliğini ölçmede kullanılan "standart mumlar"dır. Bilim insanları uzun zamandır bu patlamaların, iki beyaz cücenin birleşmesiyle meydana geldiğini öne sürüyordu. Bugünkü keşif, bu teoriyi doğrudan doğrulayan ilk örnek oldu.

Keşfedilen sistemin toplam kütlesi Güneş'in 1.56 katı; bu, şimdiye dek gözlemlenen en yüksek kütleli çift beyaz cüce sistemi. İki yıldız, Güneş-Dünya mesafesinin sadece 1/60'ı kadar yakın ve birbirlerine madde aktarımı yapıyor.

Patlama anında, sistemin 4 aşamalı bir süpernova geçirerek tamamen yok olacağı öngörülüyor. Bu olay, gökyüzünde dolunaydan 10 kat daha parlak bir ışık saçacak. Araştırmanın sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.