Bilim dünyası şokta: Kanser hücreleri dakikalar içinde durduruldu!

CDK7, hücre bölünmesini tetikleyen enzimleri aktif hale getirmenin yanı sıra genlerin ne zaman ve nasıl ifade edileceğini belirleyen transkripsiyon faktörlerini de kontrol ediyor. Araştırma, bu faktörlerin CDK7 baskılandığında topluca devre dışı kaldığını ortaya koydu.

Ayrıca, tümör baskılayıcı RB1 proteininin de CDK7 ile ilişkili olduğu tespit edildi. Bu bulgular, kanser tedavisinde daha hassas ve yan etkisi az yeni ilaçların geliştirilebileceğine işaret ediyor. Çalışma, CDK7'nin yalnızca zararlı yollarını hedef alan tedavilere kapı aralayabilir.