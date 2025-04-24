Bilim insanlarından ilginç açıklama: "Eriyen bir gezegen keşfettik"

BD+05 4868 Ab adı verilen bu Merkür büyüklüğündeki lav gezegeni, yıldızına öylesine yakın ki yüzeyi 1.600°C'ye kadar ısınıyor ve her 30,5 saatte bir Everest Dağı kadar kaya kütlesi kaybediyor. NASA'nın TESS uydusuyla tespit edilen bu minik gezegen, etrafında dev bir toz kuyruğu taşıyor. Kuyruk, gezegenin yörüngesinin yarısı kadar uzun — yaklaşık 9 milyon kilometre.

Işığın değişken şekilde sönmesiyle fark edilen bu gezegenin transiti, her geçişte farklı bir derinlikte gerçekleşiyor. Bu durum, gezegenin ardında sürekli değişen, mineral parçacıkları içeren bir kuyruk bıraktığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu buharlaşma sürecinin gezegeni 1–2 milyon yıl içinde tamamen yok edeceğini düşünüyor. Gezegenin düşük kütlesi, bu hızla kütle kaybına neden olan sürecin giderek hızlanmasına yol açıyor.

Yakınlığı ve parlaklığı sayesinde, gezegen James Webb Uzay Teleskobu ile daha ayrıntılı incelenecek. Bu gözlemler, kayalık gezegenlerin iç yapıları hakkında benzersiz bilgiler sunabilir.