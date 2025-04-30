250 bin yıldır uyuyan "zombi volkan" uyandı: Her an patlayabilir!
Güney Amerika'nın And Dağları'nda bulunan Uturuncu Yanardağı, 250 bin yıl sonra yeniden hareketlenme belirtileri göstermeye başladı. Bilim insanları, Bolivya'nın güneybatısındaki bu dev stratovolkanın – yani Vezüv gibi konik ve katmanlı yapıya sahip olanların – yüzeyinde oluşan "şapka" şeklindeki deformasyonları ve küçük depremleri uzun süredir izliyordu.
Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, volkanın bu hareketliliğinin nedeni sanılandan farklı olabilir. Science dergisi PNAS'ta yayımlanan çalışmaya göre, patlamaya neden olacak basınçlı magma birikiminden çok, yüzeye doğru yükselen sıcak sıvı ve gazlar bu değişimlerin sebebi. Altiplano-Puna Magma Yapısı olarak adlandırılan devasa yeraltı magma rezervuarından gelen bu gazlar, yüzeye doğru bacamsı yapılarla yükselerek yüzeye yakın noktalarda sıkışıyor ve yüzeyde değişime yol açıyor.
Uturuncu'nun zirvesi deniz seviyesinden 6.008 metre yüksekliğe ulaşıyor ve her yıl yaklaşık 1 cm yükseliyor. Ancak bilim insanları, bu hareketliliğin patlama riskinin düşündükleri kadar yüksek olmayabileceğini belirtiyor. Yeni yöntemler ise dünya genelindeki 1400'den fazla aktif ve "zombi" volkanın izlenmesine yardımcı olabilir.