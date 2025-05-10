10 milyar ışık yıllık duvar: Evrenin görünmeyen devini keşfettiler!

ABD Huntsville Alabama Üniversitesi'nden Dr. Jon Hakkila liderliğindeki ekip, gama ışını patlamalarını inceleyerek bu yapının sınırlarını belirlemeye çalıştı. Bu parlak patlamalar, uzak galaksi kümelerini tespit etmekte kritik rol oynuyor.

Ancak bazı bilim insanları, mevcut gama ışını verilerinin sınırlı ve düzensiz olduğunu, bu nedenle yapının gerçek boyutunun abartılmış olabileceğini söylüyor. Kozmolojik modele göre, 1.2 milyar ışık yılını aşan yapılar evrenin homojen yapısına aykırı kabul ediliyor.

Dr. Hakkila, yapının Dünya'ya daha yakın uzandığını vurgulayarak, "Gerçek sınırları henüz bilinmiyor," dedi. Avrupa'nın planladığı THESEUS adlı uydu görevi, binlerce yeni patlama tespit ederek bu dev yapının haritasını netleştirebilir.