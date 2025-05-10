Çürük et gibi kokarak hayatta kalıyorlar! Bilim insanları şaşkın

Tokyo'daki Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi'nden evrimsel biyolog Yudai Okuyama ve ekibi, Asarum (yabani zencefil) cinsi çiçeklerde yaptıkları araştırmalarda, çürük et kokusunun başlıca bileşeni olan dimetil disülfidin (DMDS) yüksek oranlarda üretildiğini gözlemledi. RNA analizleri sayesinde, bu kokuyu üreten genin, aslında çoğu canlıda bulunan ve "SBP" olarak bilinen eski bir geni değiştiren özel bir enzimle çalıştığı ortaya çıktı.

Bu genin farklı bitki ailelerinde de benzer şekilde evrimleştiği görüldü. Yani evrim, böcekleri kandırmak adına bu çiçekleri "kokan fabrika"lara dönüştürmüş. İlginç şekilde, insanda kötü vücut kokusuna yol açan mutasyon, bazı bitkiler için tam bir evrimsel avantaj.