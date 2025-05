Teknokulis Haberler Çürük et gibi kokarak hayatta kalıyorlar! Bilim insanları şaşkın

Çürük et gibi kokarak hayatta kalıyorlar! Bilim insanları şaşkın Bal gibi kokmak işe yarayabilir, ama bazı bitkiler için çürük et gibi kokmak daha avantajlı. Yeni bir araştırmaya göre, bazı çiçek türleri, sinek ve böcekleri kandırmak için çürüyen et kokusunu taklit ediyor. Bilim insanları, bu kötü kokunun rastgele ya da bakteriler aracılığıyla değil, bitkilerin kendi genetik mekanizmalarıyla üretildiğini ortaya koydu.

