Afrika'da yeni bir okyanus doğuyor: Kıta ikiye bölünebilir

Doğu Afrika Rift Vadisi'nde gerçekleşen bu olay, Afrika, Somali ve Arap tektonik plakalarının birbirinden uzaklaşmasıyla meydana geliyor. Her yıl sadece birkaç milimetre ilerleyen bu ayrılma, uzun vadede Afar bölgesinin çökmesine ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden su almasına neden olacak. Uzmanlar, bu sürecin sonunda Afrika'nın doğu kısmının ana karadan koparak yeni bir kıta haline geleceğini belirtiyor.

California Üniversitesi'nden deniz jeofizikçisi Prof. Ken Macdonald, bu değişimin milyonlarca yıl süreceğini vurgulayarak, bölgedeki ülkelerin kıyı şeridine kavuşabileceğini ve bunun büyük ekonomik fırsatlar doğurabileceğini ifade etti. Yeni limanlar ve ticaret yolları, Afrika'nın sosyo-ekonomik haritasını kökten değiştirebilir.