Jeomanyetik fırtına geliyor: telefonlar, uydular ve daha fazlası riskte!

Güneş'ten fırlayan yüklü parçacıklar Dünya'nın manyetik alanına çarptığında, GPS sistemlerinde, uydu bağlantılarında ve elektrik altyapılarında geçici kesintilere neden olabiliyor. Öte yandan bu fırtınalar, kutup bölgelerinde göz alıcı aurora görüntülerini de beraberinde getirebiliyor.

Uzay hava durumu uzmanı Dr. Tamitha Skov, bu patlamanın büyük kısmının Dünya'yı ıskalamasını beklese de, bir kısmının gezegenimize 16 Mayıs'ta çarpabileceğini belirtti. İngiltere Met Office'e göre düşük ihtimalle de olsa iki zayıf koronal kütle atımı (CME) Dünya'yı etkileyebilir. Yetkililer, olası etkilerin sınırlı olmasını umuyor.