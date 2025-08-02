Antimadde ilk kez bu kadar net görüldü!

BASE adlı deneyde, antiprotonlar elektromanyetik tuzaklarla çevresel etkilerden izole edilerek kuantum salınımları 50 saniye boyunca gözlemlendi. Bu, antimaddenin kuantum davranışlarını anlamak adına bir ilki temsil ediyor ve bilim insanlarına "ilk antimadde qubiti"ni kazandırdı.

CERN fizikçisi Stefan Ulmer, bu bulgunun gelecekte yapılacak deneylerde antiprotonun manyetik özelliklerini 10 ila 100 kat daha hassas ölçmeyi mümkün kılacağını belirtti. Amaç, madde ve antimadde arasındaki farkları daha net ortaya koymak. Zira mevcut fizik modellerine göre evrenin Büyük Patlama sonrası eşit miktarda madde ve antimadde üretmiş olması gerekirdi. Ancak antimadde yok oldu, madde kaldı. Bu gizemi çözmek için yapılan çalışmalar, evrenin neden var olduğunu anlamaya bir adım daha yaklaştı.